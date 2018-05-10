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9 Мая: все новости

Общество

Трансляция ИА REGNUM о праздновании Дня Победы в РФ и за рубежом

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9 Мая: все новости
Иван Шилов © ИА REGNUM
Парад Победы!

Москва, 10 мая 2018, 18:02 — REGNUM  

9 мая 2018 года отмечают 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является государственным не только в Российской Федерации, но и в государствах большей части бывшего СССР.

Великая Отечественная война завершилась Берлинской операцией 1945 года, в которой участвовали более 2,5 млн солдат и офицеров, 7500 самолётов, 6250 танков и самоходных орудий. 7 мая в 2:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В истории современной России с 1995 года ежегодно в честь Дня Победы в городах-героях проходят военные парады и праздничные салюты, в Москве вместе с парадом Победы проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков. С 2011 года в городах РФ (а позже и по всему миру) 9 мая проходит акция «Бессмертный полк».

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Бессмертный полк
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бессмертный полк

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День Победы
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