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«Бессмертный полк». ИА REGNUM отмечает День Победы

Общество

Это наша война. Это наша Победа

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«Бессмертный полк». ИА REGNUM отмечает День Победы
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк»

Москва, 10 мая 2018, 09:07 — REGNUM  

Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня — ежегодная личная Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая — главный день его жизни и борьбы.

Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников — священна. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва — бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества — священный урок равенства и справедливости.

Наш «Бессмертный полк» — это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущее море благодарной памяти, живых, всё новых наследников бессмертного подвига — всех тех, ради кого была принесена та страшная жертва.

Многие годы мы собираем личные свидетельства о войне. Их продолжают присылать нам читатели (sfo@regnum.ru). Всё мы публикуем здесь. Вечная память героям.

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«Бессмертный полк»
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк»

Бессмертный полк идет по Москве. 9 мая 2018. Прямая трансляция с ул. Тверская

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«Бессмертный полк»
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