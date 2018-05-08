Более 1,5 млн человек в России привились от клещевого энцефалита

Москва, , 08:11 — REGNUM В России более 1,5 млн человек сделали прививки от клещевого энцефалита, обработано от клещей более 16 тыс. гектаров земли, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

К 4 мая обработано 16,7 тыс. гектаров земли, что соответствует уровню 2017 года. Более 1,5 млн жителей России сделали прививки от клещевого энцефалита.

«Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади более 130 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года», — сообщает ведомство.

Особое внимание при обработке территорий от клещей уделяется территории детских (летних) оздоровительных учреждений. В 2018 году будет обработано более 33 тыс. гектаров таких территорий.

К медикам уже обратились с жалобами на укусы клещей более 22 тыс. пострадавших, что в 1,4 раза меньше, чем годом ранее. Больше всего пострадавших в Кемеровской, Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях.

По состоянию на 4 мая в России зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 49 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Также ведомство напоминает, что с 1 по 15 мая работает горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

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