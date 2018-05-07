Снеговик на завтрак: необычная трапеза амурского тигра Шерхана

Барнаул, , 10:43 — REGNUM Майский день в Барнауле преподнес неожиданный сюрприз жителям города в виде выпавшего 7 мая снега, но и амурскому тигру по имени Шерхан. Для него сотрудники зоопарка приготовили оригинальный завтрак.

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На столе зверя поджидала фигурка, вылепленная из снега, и украшенная кусочками мяса. Снеговик тигру явно по вкусу не пришёлся, он сразу же разломал композицию, а вот мясом полакомился с удовольствием.

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Видео с необычной трапезой животного сотрудники зоопарка выложили на странице в Instagram.

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Добавим, что сегодня утром, 7 мая, Барнаул засыпало снегом. Снимками с «приветом» от уже давно прошедшей зимы пользователи делятся в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, о похолодании и возможном снеге синоптики предупреждали заранее. Из-за непогоды на выходные дни в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют дождь со снегом в течение всего дня.