Свыше 21 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в Сибири

Кемерово, , 09:52 — REGNUM В Сибирском федеральном округе не оказалось практически ни одного объекта с массовым пребыванием людей, который бы полностью соответствовал требованиям пожарной безопасности. Такие выводы сделали в прокуратуре по итогам проведённой проверки.

Читайте также: Пожарная служба в России при смерти: что показала трагедия в Кемерове

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе 7 мая, всего было проверено свыше

4,4 тыс. объектов. Установлено, что в помещениях многих торговых центров, объектов культуры и спорта отсутствовали эвакуационные выходы, огнетушители, а на дверях эвакуационных выходов запоры, которые обеспечивали бы возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Так, по итогам проверки и на основании вынесенного судом решения в городе Кемерово с 6 апреля до устранения выявленных нарушений был закрыт торговый центр «Аврора». Здесь при общей площади пятиэтажного здания 16 тыс. кв. м автоматической установкой пожаротушения было оборудовано лишь треть площади. В ТЦ отсутствует внутренний противопожарный водопровод, не выполнены эвакуационные выходы с первого по четвёртый этаж, отсутствуют вторые эвакуационные выходы на третьем, четвёртом этажах и из помещения игровой комнаты.

Ранее по теме: Кемеровский пожар отозвался в Томске массовыми закрытиями ТЦ

Более 100 нарушений выявлено только в одном ТРЦ «Изумрудный город» в Томской области. Здесь более чем в десять раз превышена нормативная площадь пожарного отсека, почти в два раза превышена допустимая вместимость кинозалов (почти 1,5 тыс. посадочных мест вместо предусмотренных 800), не обеспечено исправное состояние системы пожаротушения. Деятельность центра приостановлена.

В ряде случаев под торговые центры использовались здания, имеющие иное целевое назначение. Так, ТЦ «Мама-Мебель» в городе Новокузнецке располагалось в гаражном комплексе. А в Барнауле в ТРЦ «Первомайский» на четвёртом этаже вместо запроектированного бильярдного клуба были размещены детские развлекательные зоны и кафе.

«Повсеместно не исполняются предпринимателями требования законодательства о пожарной безопасности в работающих детских развлекательных центрах», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки в региональных управлениях МЧС России были установлены бездействие и несвоевременное принятие мер, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие каких-либо мер к правонарушителям. Речь идёт о проверке ТЦ «Саяны» в посёлке Залари Иркутской области, в ходе которой не были замечены явные нарушения.

Читайте также: Омские «ТЦ-убийцы»: 1800 нарушений норм пожарной безопасности

Всего по результатам проведенных проверок прокурорами в округе выявлено более 21 тыс. нарушений законов, внесено свыше 2,7 тыс. представлений, вынесено 2,3 тыс. постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, в суды было предъявлено порядка 160 исков, большая часть которых касаются требований о приостановлении эксплуатации объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные проверки торговых центров, а также других объектов с массовым пребыванием людей во всех регионах России начались после трагедии в Кемерове. 25 марта в результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» здесь погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Читайте ранее в этом сюжете: Потенциальные убийцы: в Забайкалье выявлено более 250 опасных объектов

Читайте развитие сюжета: Сотни нарушений, десятки наказанных: омские общежития оказались небезопасны