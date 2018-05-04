СГК подарит рубцовской гимназии кабинет химии

Рубцовск, Алтайский край, , 14:23 — REGNUM В рамках реализации благотворительной программы Сибирской генерирующей компании (СГК) в рубцовской гимназии «Планета детства» появится новая современная химическая лаборатория. Энергетики решили взять шефство над школой.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, 26 апреля гимназия «Планета детства» отпраздновала свой 25-й день рождения. На торжественный праздник, прошедший в Городском дворце культуры, были приглашены руководители подразделения СГК в Рубцовске. Заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей подразделения СГК в Рубцовске Олег Семеньков вручил директору школы Елене Шинкоренко сертификат на сумму 700 тысяч рублей для создания современного класса химии.

«Когда у нас встал вопрос с подарком «Планете детства», мы решили, что это должно быть что-то, что позволит детям глубже заниматься научно-исследовательской деятельностью. Химический класс с современным лабораторным оборудованием в этом отношении прекрасный подарок. Наша общая задача, вырастить достойную смену, а для развития детей нужны соответствующие условия, к созданию которых в Рубцовске присоединяется наша компания», — сказал Олег Семеньков.

Также он отметил, что в энергетике тоже нужны химики и вполне возможно кто-то из ребят в будущем выберет эту профессию и придет на работу в СГК.

«Такой подарок нас очень порадовал. Сначала мы даже не поверили. Спасибо большое Сибирской генерирующей компании за то, что они заботятся о наших детях. Думаю, что наше дальнейшее сотрудничество с СГК будет плодотворным и позитивным», — отметила Елена Шинкоренко, директор гимназии «Планета детства».

Помимо помощи в создании химического класса Сибирская генерирующая компания будет оказывать гимназии полноценную шефскую помощь.