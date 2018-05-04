Сибирь. «Неужели недостаточно трагедий?»

Новосибирск, , 17:53 — REGNUM Минувшая неделя (с 27 апреля по 4 мая) в Сибири выдалась неспокойной. Были и резонансные заявления, и трагические происшествия. Подробнее — в специальном обзоре ИА REGNUM

Эхо «Зимней вишни»

3 мая, на 40-й день после трагедии в «Зимней вишне» город Кемерово вновь оказался в эпицентре внимания сибирских федеральных СМИ.

В столицу Кузбасса в этот день прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Состоялось заседание Совета при полпреде, на котором обсуждался вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре.

Подобные проверки начались в регионах России после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшего 25 марта жизни 60 человек, в том числе десятков детей.

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«Случившееся стало следствием безответственности и равнодушия многих лиц, как представителей бизнеса, так и органов власти. Оценку их действиям или бездействию даст следствие», — заявил полпред.

По его словам, трагедия показала, что органы власти всех уровней, признав приоритетом применение режима «наибольшего благоприятствования» для малого и среднего бизнеса, допустили вседозволенность и бесконтрольность, за что поплатились невинные люди.

Уточняется, что всего в Сибири проверкам подвергнутся более 10 тысяч общественных мест. По информации Сибирского регионального центра МЧС России, в настоящее время проверено 4,5 тысячи объектов. Нарушения выявлены в 80% случаев. В суды для приостановления деятельности опасных сооружений органы прокуратуры направили 36 материалов.

«Продолжительное закрытие любого заведения — это потеря рабочих мест. Однако важно понимать, что бесспорным приоритетом является безопасность граждан. Трагедия в Кемерове жёстко поставила вопрос о принятии системных мер для обеспечения сохранения жизни и здоровья населения при посещении любых общественных мест», — прокомментировал Меняйло.

По итогам обсуждения высшие должностные лица регионов Сибири получили ряд рекомендаций.

Добавим, 3 мая в Кемерове побывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он провёл панихиду по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня». Также он поговорил по телефону с бывшим губернатором Кузбасса, а ныне — председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Аманом Тулеевым, пожелав ему оставаться честным человеком.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе десятки детей. На данный момент обвинение по различным статьям Уголовного кодекса РФ предъявлено восьми фигурантам.

По мнению начальника Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергея Диденко, вывести безопасность жизнедеятельности на принципиально новый уровень помогут лишь «комплексный подход и совместные решительные действия органов власти, бизнеса, общественных объединений и граждан».

Выступая на Совете округа при полномочном представителе президента России в Сибири, Диденко призвал руководителей регионов перестроиться на предупреждение рисков, имея в виду профилактическую работу.

«Неужели недостаточно таких событий, чтобы тему защиты населения на всех уровнях власти начать рассматривать как приоритетную и перейти на предупреждение рисков? Уже третий год мы настоятельно рекомендуем применять в практической деятельности комплекс профилактических мер нового характера, развивать муниципальный уровень реагирования на социально опасные происшествия, привлекать широкие массы населения к предупредительной работе. Все методики разработаны и предложены регионам для реализации», — сказал Диденко.

Говоря о «слабой заинтересованности муниципальных и региональных властей в качественном обеспечении защиты населения от угроз природного и техногенного характера», он подчеркнул, что на реализацию приоритетных направлений в области безопасности жизнедеятельности в 2018 году в бюджетах всех 12 субъектов Сибири предусмотрено порядка 2,5 млрд руб. Но, по мнению Диденко, практическое освоение этих средств затягивается и за четыре месяца составило всего 17%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

«Погиб, как истинный командир»

В Туве на минувшей неделе произошла трагедия. 30 апреля случился обвал породы в шахте ООО «УК Межегейуголь». В результате обрушения пропал горняк — начальник участка.

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Поисково-спасательные работы не прекращались ни на минуту. И 3 мая было обнаружено тело пропавшего горняка.

По словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, погибший работал вахтовиком, приезжая в республику из города Белово Кемеровской области:

«Он погиб, как истинный командир: сначала подчинённых спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни».

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Сегодня, 4 мая, стало известно, что по факту обрушения в угольной шахте в Туве возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

По версии следствия, 30 апреля на участке № 2 промежуточного трека подземной горной выработки ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе из-за нарушения правил безопасности при ведении горных и иных работ произошёл обвал кровли. В результате начальник указанного участка попал под завал горных пород.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, расследование продолжается.

Омичей напугала мёртвая рыба

В Омске на минувшей неделе активно обсуждали массовую гибель рыбы на водоёмах. Первыми тревогу забили омские рыбаки, выложившие в соцсети ужасающие фотографии с сотнями мёртвых рыб.

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Сегодня, 4 мая, заявление по этому поводу сделало областное минприроды.

«Большинство водоемов нашего Западно-Сибирского региона, включая и нашу область, мелководны, что и обуславливает их заморность в зимний период. В основной массе это материковые, замкнутые, не имеющие внешнего источника водоснабжения и зависимые по водоснабжению от атмосферных осадков озера со средними глубинами 1,5−3 метра, с большим слоем залегания иловых отложений и сильной зарастаемостью акватории озера водной растительностью», — сказали в министерстве.

Специалисты омского минприроды подчёркивают, что чем суровее зима и больше слой льда, тем меньше шансов у рыб успешно пройти зимовку.

«Основными мерами по предотвращению заморных явлений на таких водоемах могут быть мелиоративные работы в летний и зимний период», — делают вывод представители лаборатории ихтиологии Новосибирского филиала Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства.

В отделе охраны объектов животного мира министерства природных ресурсов и экологии Омской области рассказали, что в регионе расположено порядка 16 тысяч озёр, а проведение рыбохозяйственной мелиорации возможно на рыбопромысловых и рыбоводных участках хозяйствующими субъектами, которых в настоящее время 166. Также в Омской области есть озёра, которые относятся к разряду периодически заморных водоёмов с периодами между заморами в 4−8 лет. К таковым, например, относятся озёра Ик, Салтаим и Тенис Крутинского района.

В заключение специалисты минприроды порекомендовали местным жителем содержать озёра в чистоте, не допускать их загрязнения мусором, отходами сельхозпроизводства, ГСМ, не проводить распашку водоохранной зоны.

Губернатор-коммунист «идёт в открытую»

Иркутская область. Здесь на минувшей неделе на первый план вышла политика.

Губернатор-коммунист Сергей Левченко заявил, что по окончании пятилетнего срока полномочий в этой должности намерен вновь побороться за пост главы региона.

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«Я не вижу в этом ничего невероятного. Выборные должности отличаются тем, что буквально на следующий день после избрания тебя начинают спрашивать: «Пойдёшь — не пойдёшь?» Учитывая, что «экватор» в 2,5 года пройден, мне не хотелось бы вводить никого в заблуждение по поводу моих намерений. Честно говоря, мне очень не нравится некая традиция тянуть до последнего, разные «потом скажу». Я предпочитаю идти в открытую, прямо сказать, что такое намерение у меня есть. Работа масштабная, область большая, не говорить о своей готовности до самых выборов, я считаю, просто непорядочно», — цитирует Сергея Левченко «Альтаир».

Напомним, Сергей Левченко стал первым в России после возврата всенародных выборов глав регионов губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и в итоге одержал победу, получив 56,3% голосов. Полномочия Левченко на посту губернатора истекают в 2020 году.

Короткой строкой

— Новосибирская область. На минувшей неделе в регионе обсуждали выборы губернатора, которые пройдут в сентябре. Поводом стало то, что временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников во время встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва 25 апреля озвучил своё решение участвовать в выборах губернатора.

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— В Республике Алтай собираются построить депозитарий для археологических находок. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, для региона актуальна проблема нехватки археологических фондохранилищ. Большая часть материалов из раскопок памятников Горного Алтая различных эпох хранится в музеях Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Бийска и Томска. Правительство Республики Алтай направило письмо председателю комитета по культуре Госдумы Станиславу Говорухину, а также в Минкультуры РФ с сообщением о готовности исполнительной власти региона предоставить земельный участок с необходимыми коммуникациями и инфраструктурой для строительства археологического фондохранилища площадью 2000 кв. м.

— Забайкалье одолевают лесные пожары. По информации Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 4 мая на территории Российской Федерации действовало 55 лесных пожаров на площади 75 804 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 13 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 455 га в Забайкальском крае.

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— Бурятия. Жители посёлка Сотниково, что неподалёку от Улан-Удэ, 3 мая перекрыли федеральную трассу. Причиной стихийного митинга стал несчастный случай в посёлке — водитель грузовика «Вольво» сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребёнок от полученных травм скончался на месте. На стихийный митинг прибыл глава Иволгинского района Виктор Очиров, однако собравшиеся потребовали встречи с главой республики Алексеем Цыденовым, который в это время находился в командировке в Кемерове. Представитель главы Бурятии Алексей Фишев сообщил, что меры будут приняты в ближайшее время. В планах — отодвинуть стоп-линию от светофора и нанести шумовые полосы, передаёт портал «Кто есть кто в Байкальском регионе». Также Фишев сообщил, что в 2019 году в данном районе, возможно, появится надземный пешеходный переход.

— Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что в сентябре 2018 года вновь поборется за губернаторское кресло. Зимин руководит Хакасией с 2009 года, и в последнее время в регионе обострились слухи о его скорой отставке. Однако Зимин сделал «ход конём» и сообщил о том, что выдвигается на очередной срок.

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— Выяснилось, что в Красноярском крае, и без того страдающем от плохой экологии, количество выбросов загрязняющих веществ за год выросло. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в атмосферный воздух края в 2017 году было выброшено 2369,5 тысячи тонн (2,37 млн тонн) загрязняющих веществ. Это на 0,3% больше, чем в 2016 году.

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— Массмедиа Томской области 4 мая сообщили о том, что в регионе возобновлена работа 14 торговых центров из 22, которые ранее были опечатаны за нарушения пожарной безопасности. Таким образом, приставы открыли более половины опечатанных зданий.

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— Алтайский край. На минувшей неделе главной темой в регионе стал курортный сбор. Напомним, в России закон о введении курортного сбора вступил в силу 1 мая 2018 года. Эксперимент продлится до 2023 года. Закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, был подписан президентом РФ в конце июля 2017 года.

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