На Алтайский край надвигается штормовой ветер и снег

Барнаул, , 14:09 — REGNUM В Алтайском крае на выходные объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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По данным синоптиков, портиться погода начнёт уже сегодня вечером, 4 мая. В регионе ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 22−27 м/с. Также вероятны дожди и местами грозы. Такой прогноз сохранится и на 5 мая.

А вот ночью 6 мая дождь перейдёт в мокрый снег, местами метеорологи обещают сильные осадки, в предгорьях — очень сильные.

«Возможно образование временного снежного покрова, гололёдные явления. Похолодание», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

В чрезвычайном ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при шквалистом ветре и грозе.

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К возможным разгулам стихии подразделения МЧС России, пожарные и спасатели готовы, заявили в управлении.

«Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, об усилении ветра до 15−20 метров в секунду МЧС предупреждало и 3 мая.