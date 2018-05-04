Власти не заинтересованы обеспечить качественную защиту населения от угроз

Красноярск, , 10:47 — REGNUM Муниципальная и региональная власть слабо заинтересованы в качественном обеспечении защиты населения от угроз природного и техногенного характера. Об этом свидетельствует, в том числе, и бюджетная статистика 2018 года. Неутешительные цифры на совете округа при полномочном представителе президента России в Сибири, прошедшем в Кемерове, привёл начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

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Так, на реализацию приоритетных направлений в области безопасности жизнедеятельности в 2018 гожу в бюджетах всех 12 субъектов Сибири предусмотрено порядка 2,5 млрд рублей. Сумма немаленькая, однако осваивать эти средства не торопятся — за четыре месяца освоено всего 17%. Аналогичная ситуация, по словам Диденко, наблюдалась и в 2017 году.

«В мировой практике затраты на обеспечение комплексной безопасности составляют 7%-9% от бюджета. В России этот показатель не превышает 0,5%», — напомнил генерал.

По его мнению, вывести безопасность жизнедеятельности на принципиально новый уровень помогут комплексный подход и совместные решительные действия органов власти, бизнеса, общественных объединений и граждан. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России вновь призвал руководителей регионов перестроиться на предупреждение рисков, на применение комплекса профилактических мер, которые позволят не допустить беды.

«Уже третий год мы настоятельно рекомендуем применять в практической деятельности комплекс профилактических мер нового характера, развивать муниципальный уровень реагирования на социально опасные происшествия, привлекать широкие массы населения к предупредительной работе. Все методики разработаны и предложены регионам для реализации», — подчеркнул начальник СРЦ Сергей Диденко.

Он напомнил о трагических событиях, которые за последние годы, унесли десятки человеческих жизней: пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, на котором погибли 156 человек, возгорание в торговом центре «Адмирал» в Казани в 2015 году (19 погибших), и недавняя трагедия — пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек.

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«Перечень различного рода происшествий, при которых мы теряем десятки, сотни людей, на этом, к сожалению, не заканчивается. Неужели недостаточно таких событий, чтобы тему защиты населения на всех уровнях власти начать рассматривать как приоритетную и перейти на предупреждение рисков?», — задаётся вопросом генерал.

Кроме того, в свете повсеместных проверок после пожара в «Зимней вишне» и выявленных многочисленных нарушений, по словам Сергея Диденко, крайне важно, чтобы решения о приостановке опасных объектов могли приниматься в течение двух-трёх дней, а не затягиваться на недели.

«Необходимо определить порядок взаимодействия в регионах надзорных, правоохранительных и судебных органов для первоочередного рассмотрения материалов об эффективном воздействии на пожароопасные объекты», — добавил Сергей Диденко.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из которых — дети. После трагедии Генеральная прокуратура поручила повсеместно провести комиссионные проверки объектов с массовым пребыванием людей. Порядка 5 тысяч из почти 14 тысяч объектов уже проверено. 182 объекта имеют грубые нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем, требуются оперативные судебные решения о приостановке их деятельности. Органы прокуратуры направили в суды 69 материалов, однако решения приняты пока только в отношении 14 объектов.

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