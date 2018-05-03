В одном из офисов в Барнауле незаконно торговали алкоголем

Барнаул, , 07:43 — REGNUM В столице Алтайского края сотрудники полиции пресекли незаконную продажу алкогольной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД РФ на транспорте 3 мая, реализовывали спиртные напитки без лицензии в одном из офисов Барнаула.

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В помещении, которое использовалось как торгово-складское, сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше тысячи единиц нелицензированной алкогольной продукции на сумму более 600 тысяч рублей.

Следователи в отношении нарушителей закона возбудили уголовное дело ч.1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от двух до трех миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в России из незаконного оборота было изъято более 9 млн литров алкогольной продукции, возбуждено почти 6 тыс. уголовных дел. Стражи порядка выявили свыше сотни подпольных производства по изготовлению алкогольной продукции.

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