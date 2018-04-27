МЧС РФ — «спасателю с Урала»: Настоящие спасатели не скулят и не ноют

Барнаул, , 06:00 — REGNUM Настоящие спасатели, работающие в МЧС России — это люди, которые не ищут крайних и не ноют, в то время как «спасатель с Урала Никитин Роман» стремится обрести популярность, поливая грязью других, 27 апреля заявила пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС России Ирина Бутенко.

Комментируя появившееся в интернете видео, на котором некто Никитин Роман, называющий себя «спасателем с Урала» «обличает коррупцию в МЧС», представитель ведомства отметила:

«Спасатели МЧС России — это специалисты разной квалификации, разного уровня подготовки, разного уровня мастерства, разных жизненных взглядов. Сложные люди, порой даже циничные, но надежные, настоящие. Они не сваливают с больной головы на здоровую, не ищут крайних, не скулят и не ноют. Они обещают и делают, встают и идут, спасают и помогают».

Представитель МЧС призвала «спасателя», обличая всех, начать с себя. Ему следует делать что-то полезное для людей, а не «обличать».

"Не ждать, с тоски умирая, когда кого-то придётся спасать, а помогать всей системе МЧС в организации масштабной предупредительной работы», — заявила Бутенко.

Напомним, 24 апреля на канале YouTube было опубликовано видео, на котором человек, представившийся Романом Никитиным, «разоблачает коррупцию в МЧС». Это видео опубликовано в рамках youtube-шоу «Плохой спасатель», которое запустил Анатолий Долговых из Екатеринбурга.