Экс-начальник отдела банка в Алтайском крае «зарабатывала» на сотрудниках

Барнаул, , 14:58 — REGNUM В Алтайском крае теперь уже бывшая начальник отдела местного филиала кредитной организации нашла лёгкий способ нажиться на своих же подчинённых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 24 апреля, теперь экс-руководителю отдела Алтайского филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» за мошенничество в особо крупном размере придётся ответить перед законом.

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По данным следствия, в личных целях своим служебным положением подозреваемая пользовалась три года. С 2014 по 2017 год она вводила подчинённых сотрудников в заблуждение, утверждая, что они получают оклады и премии, гораздо больше, чем заслуживают по качеству и результатам своей работы.

«В связи с этим обвиняемая предлагала работникам передавать ей денежную разницу, распоряжаясь в дальнейшем полученной суммой по собственному усмотрению», — сообщили в следственном ведомстве.

Всего таким образом тогдашняя начальник отдела похитила у трёх подчиненных сотрудников свыше 920 тысяч рублей.

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Своей вины подозреваемая не признаёт, но следователи собрали достаточно доказательств для вынесения обвинительного заключения. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время недвижимое имущество и автомобиль обвиняемой в крупном мошенничестве бывшей сотрудницы банка наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, нечистой на руку оказалась и бывшая старший менеджер по обслуживанию клиентов одного из банков в посёлке Плюсса Псковской области. Женщина в течение нескольких лет похищала средства пожилых клиентов. В общей сложности пенсионеры лишись почти 950 тыс. рублей. Мошенницу осудили на два года лишения свободы.

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