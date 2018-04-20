Война с Telegram: провайдеров атакуют недовольные клиенты

Барнаул, , 13:48 — REGNUM От действий Роскомнадзора, предпринимающего беспрецедентные попытки заблокировать Telegram, страдают обычные пользователи. Многочисленные жалобы на блокировку игр и приложений поступают, в частности, к сибирским провайдерам — «Сибирские сети» и «Дом.ру», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Список заблокированных сервисов, которые не нарушали закон и не находятся в реестре запрещенных сайтов, ежедневно пополняется: сервисы облачного хранения, онлайн-школы, магазины, платёжные системы. Накануне, 19 апреля, блокировке подверглось приложение от Supercell.

«В связи с изменениями в России, направленными на блокировку некоторых IP-адресов, игроки, использующие подобные ресурсы и IP-адреса, могут сталкиваться с трудностями при подключении к играм Supercell. Ввиду вышесказанного приложения от Supercell по состоянию на сегодняшний день действительно могут сбоить и перезагружаться», — подтвердили ИА REGNUM в техподдержке «Hay Day».

Из наиболее крупных проектов алтайским игроманам стали недоступны также «Fortnite» и «Player Unknown’s Battleground».

"Предположительно, сложности в работе некоторых ресурсов, в том числе онлайн-игр, могут быть связаны с массовой блокировкой IP-адресов по требованию Роскомнадзора. На текущий момент наши специалисты собирают информацию и ведут диагностические работы по этому вопросу. Будем благодарны, если Вы укажите список ресурсов, которые оказались заблокированы. Мы передадим эти данные для анализа в отдел мониторинга сети», — ответили ИА REGNUM в компании «Сибирские сети».

Напомним, 13 апреля 2018 года популярный мессенджер Telegram был внесён Роскомнадзором в реестр ресурсов, запрещённых на территории Российской Федерации. Эта мера была принята в связи с тем, что владельцы ресурса отказались передавать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей на основании приказа федеральной службы. Администрация сервиса сочла, что требование ФСБ противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, доступ к которой возможен только по решению суда.

Несмотря на то, что число заблокированных IP-адресов перевалило уже за 20 млн, мессенджер всё еще доступен на территории России.

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