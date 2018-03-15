Пострадавшие от взрыва газа в Петербурге получают финансовую помощь

Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Жителям дома в Петербурге, где 13 марта произошел взрыв газа, будет перечислено в качестве экстренной финансовой помощи 2,3 млн рублей. К настоящему времени с заявлениями об оказании такой помощи обратились 13 семей. Об этом сообщили ИА REGNUM 15 марта в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

Согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга и постановлению городского правительства, помощь может быть оказана жителям для преодоления кризисной жизненной ситуации на приобретение предметов первой необходимости: одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, мебель для сна и приема пищи и т.д.

В зависимости от количества членов семьи, проживавших в пострадавшем помещении, размер помощи может составить от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Определен размер помощи жильцам пострадавшего от взрыва дома в Петербурге

Напомним, вечером 13 марта в результате взрыва, предположительно, бытового газа в девятиэтажном доме №219 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе обрушились внешние стеновые панели, лестничные марши на верхних этажах, вспыхнул пожар. Было эвакуировано 82 человека. Обошлось без жертв, пострадали несколько человек, оказались повреждены взрывом и огнем несколько квартир.

Как сообщила 14 марта администрация Красносельского района, жилой дом, где прогремел взрыв, будет восстановлен за месяц. 33 семьи обратились к властям за предоставлением временного жилья, им предложат разместиться в маневренном жилом фонде Петербурга. Жители большинства подъездов пострадавшего дома уже вернулись в свои квартиры: обследование показало, что угрозы разрушения дома нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавший при взрыве дом в Петербурге восстановят за месяц