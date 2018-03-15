Соцсеть для «профессиональных контактов» запустят в России

Москва, , 10:05 — REGNUM 15 марта 2018 г. в Российской Федерации будет запущена первая социальная сеть для «профессиональных контактов». Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) Всеволод Вуколов в интервью ТАСС.

«15 марта, в четверг, состоится запуск социальной сети SKILLSNET — кстати, на площадке агентства ТАСС, — говорит Вуколов. — Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и, по нашему убеждению, она будет активно востребована молодежью».

Другие подробности по этой теме руководитель Федеральной службы по труду и занятости РФ не привел.

Напомним, согласно данным опроса «Левада-центра», каждый второй житель России (54%) использует социальные сети для общения с друзьями, 37% — для общения с родственниками, 26% опрошенных ищут в соцсетях информацию и новости.

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