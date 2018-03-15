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В Канаде владелица кошки каждый день получает от нее цветы в подарок

Общество

Из-за ожирения кошка перестала ловить мышей и птиц и все больше времени проводит в цветнике

Оттава, 15 марта 2018, 09:58 — REGNUM  Дарить цветы из домашнего сада научилась кошка жительницы Канады Элли Хэмилтон. По ее словам, каждый день она получает букет от кошки в знак взаимной любви, свою историю канадка представила на странице в Twitter.

Имя кошки неизвестно, однако из-за своего большого веса она перестала охотиться на мышей и птиц и все больше времени проводит в цветнике.

«Весной и летом кошка любит проводить время в ожидании, пока в саду не распустятся цветы. Затем она проверяет их, выбирает лучшие и несет в дом в качестве подарка. Такие действия из-за лишнего веса она предпочла ловле мышей и птиц», — пояснила Хэмилтон.

На данный момент, сообщение канадки набрало более 85 тыс. ретвитов и более 228 отметок «мне нравится». Пользователи соцсети отметили, что сами хотели бы завести такую кошки и попросили хозяйку чаще радовать новыми фотографиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дипломатический кот Палмерстон в здании министерства иностранных дел Великобритании разжирел и перестал выполнять свою прямую обязанность — ловить мышей. Министерство выпустило распоряжение в котором содержится запрет о кормлении кота.

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Животноводство

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