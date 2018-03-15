Киев, , 09:49 — REGNUM Украина заняла 138-е место из 156 по уровню счастья среди других стран, говорится во Всемирном докладе о счастье подразделения ООН по поиску решений стабильного развития.

Доклад о счастье — 2018 рассматривает страны по показателям продолжительности жизни, социальной поддержке, здоровому образу жизни, свободе, щедрости, коррупции и доверии.

Первое место в списке заняла Финляндия. За ней идут по убыванию Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария. США заняли 18-е место, Великобритания — 19-е. Россия оказалась на 5-м месте, следом за Россией — Казахстан.

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Украина, занявшая 138-е место, оказалась рядом с Суданом и Того. Последние места по убыванию заняли Йемен, Танзания, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Бурунди. При этом Украина оказалась среди стран с наихудшей динамикой относительно 2008−2010 годов.

Напомним, в 2013—2014 годах на Украине произошел государственный переворот. Пришедшие к власти украинские националисты пообещали народу жизнь «как в Европе», однако в реальности в стране начался системный кризис: газ подорожал в 10 раз, семьи обеднели в несколько раз.

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