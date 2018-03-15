Непогода в Москве: аэропорты отменяют десятки рейсов

Москва, , 09:41 — REGNUM Непогода в Москве вмешалась в работу международных аэропортов. Так, по данным сервиса «Яндекс. Расписания», на 9 часов утра 15 марта было задержано или отменено почти 40 рейсов.

Читайте также: На дорогах гололед: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Так, не смогли вовремя вылететь пассажиры 20 рейсов — часть из них была задержана, часть отменена. В аэропорту «Шереметьево» на 08:40 было задержано 20 рейсов. Меньше всего от погодных условий пострадали пассажиры, вылетающие из аэропорта «Внуково». В этой воздушной гавани задержаны только два рейса.

Ранее по теме: На Москву 14 марта обрушится ледяной дождь

Добавим, что по данным синоптиков, на сегодня, 15 марта, в Москве температура воздуха в дневные часы прогреется до 0…-2°С. Облачно. Прогнозируется снег, местами сильный, гололёд и сильная метель. Порывы северного ветрам будут достигать 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о вторжении в Московский регион «полярного воздуха». Холодный атмосферный фронт подойдет к столице 15 марта и принесет с собой снегопады и метель. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата «вторжения полярного воздуха» в Москву