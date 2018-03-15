В Москве прощаются с артистом Олегом Табаковым

Москва, 15 марта 2018, 09:38 — REGNUM 15 марта в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, скончавшимся 12 марта после тяжелой болезни. Траурное мероприятие проходит в МХТ им.Чехова.
Множество людей уже выстроились в огромную очередь, чтобы отдать дань уважения памяти артиста.
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Как сообщало ИА REGNUM, актер и режиссер Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни 12 марта 2018 года в Москве. Церемония прощания состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова.
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