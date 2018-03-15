Пермский омбудсмен заявил об интолерантности к художественному вкусу

Пермь, , 09:42 — REGNUM В Пермском крае не утихает скандал вокруг скульптурной композиции «Счастливая семья», инициаторами которого выступили общественный организации «Пермский городской родительский совет» и «Общественно-активные школы». После конкурса многие пермяки неожиданно громко заявили о своей принципиальной позиции и критическом отношении к проекту-победителю. После возмущённых комментариев в соцсетях, критических публикаций в СМИ, петиции в интернете свою позицию решил обозначить Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прежде всего, важно сказать, что идея создания в городе скульптуры, олицетворяющей семью и семейные ценности, принадлежит ответственным родителям, любящим своих детей, семью, родной город Пермь, Прикамье, Россию», — сказал омбудсмен.

Стоит отметить, что часть пермяков проявило недовольство не самой идеей, а именно видом победившей в конкурсе скульптурной композиции. Напомним, что арт-комплекс представляет собой шесть фигур: двух родителей, трёх детей и собаки. Такое видение счастливой семьи вызвало неоднозначную оценку общества. В предлагаемой концепции усмотрели даже психологическую угрозу для детей, которые воспитываются в неполных семьях. Нарекания вызвал и внешний вид памятника.

Павел Миков в свою очередь подчеркнул, что идея обсуждалась в течение двух лет, конкурс эскизов скульптуры проходил открыто. Однако ушат критики вылили по его итогам.

«К сожалению, для части пермской общественности стало нормой быть в стороне от общественных, культурных процессов, но когда появляется зримый результат, набрасываться на него со всей мощью накопленной и нереализованной энергии. В сфере культуры невозможна одна линия, один вкус, один подход. Можно выражать точку зрения, но никак не навязывать ее, пренебрежительно относясь, таким образом, к художественным вкусам других людей, опускаясь в характеристиках даже самой идеи до штампов и навешивания ярлыков», — считает Миков.

Также он обратил особое внимание на лукавую, по его мнению, позицию мэрии Перми: в Положении о Совете по топонимике действительно не предусматривается согласование с Советом вопросов установки арт-объектов на территории города Перми. В соответствии с решением Пермской городской думы от 26.02.2013 N 45 Общественный совет по топонимике при Пермской городской думе решает вопросы, связанные с присвоением наименований городским объектам или установлением объектов монументального искусства на территории города Перми.

«Городской Общественный совет по топонимике нуждается в обновлении как кадровом, так и в своем нормативно-правовом обеспечении, нуждается в механизмах учета мнения горожан при принятии решений», — сделал вывод омбудсмен.

Собственно в этой части прослеживается солидарность с критически настроенными пермяками. Они также заявили о странностях схемы, по которой объекты попадают на рассмотрение в Совет по топонимике, поэтому работу этой структуры необходимо пересмотреть.

Павел Миков также сделал вывод, что в пермском сообществе нет единства в понимании образа семьи, для части общества полная многодетная семья не является привлекательной моделью жизни, не является ценностью, можно назвать вызывающим.

Выбор пермяков конкурсной работы омбудсмен прокомментировал так:

«Результаты народного голосования показали, что Пермь остается городом индустриальным с соответствующим художественным вкусом и тяготением к реалистичным образам, в том числе олицетворяющим семью.

Ряд общественных активистов, деятелей культуры проявили интолерантность к художественному вкусу горожан. Более того, авторы петиции, размещенной в сети интернет, манипулятивно соединили две идеи, абсолютно противоположные, в одной петиции. И, к сожалению, доверчивые пермяки, а среди них оказалось очень немало моих личных знакомых, так и не поняли, за что они поставили подпись — то ли против установки монумента «100 лет ВЛКСМ», то ли против установки городской скульптуры «Счастливая семья».

Городская эспланада — культовое место для пермяков разных поколений, и как культовое место ее не хотят менять, и в городе действительно нет понимания перспектив развития общегородского места — сердца города, которое пока наполнено пустотой».

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