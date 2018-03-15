На дорогах Москвы за сутки произошло более 700 аварий

Москва, , 09:17 — REGNUM Более 700 ДТП зафиксировано в Москве в течение суток 14 марта. Об этом информирует пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что в 14 авариях пострадали люди. Аварийность в столице повысилась на фоне неблагоприятных погодных условий — в Москве идет снег, на дорогах образуется гололед.

По данным на утро 15 марта, загруженность на дорогах столицы оценивается в 7 баллов.

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Напомним, ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы водителей призвали отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный. По данным синоптиков, днем 15 марта в столице будет −2…−5 градусов, из-за гололеда риск аварий повышен.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал столицу самым безопасным российским городом. За 2017 год количество ДТП сократилось на 59% по сравнению с 2010 годом. Оно составило 252 тыс. случаев вместо 609 тыс. случаев.

Количество погибших в результате ДТП сократилось на 26%, а пострадавших — на 36%. На 30% за указанный период снизилось число ДТП с участием общественного транспорта, отметил заммэра.

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