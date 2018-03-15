Девять человек стали жертвами взрыва на востоке Пакистана

Исламабад, , 09:14 — REGNUM В городе Рейвинд пакистанской провинции Пенджаб прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало возле полицейского участка в городе Рейвинд 14 марта, сообщает Pakistan Today.

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По данным издания, в результате погибли по меньшей мере девять человек. Среди них — пятеро сотрудников полиции. Ещё 20 человек получили ранения. Они были доставлены в медучреждения, в том числе Шарифа и Лахора. Десятки транспортных средств получили повреждения.

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На западе Пакистана неизвестные напали на конвой полиции

Сообщается, что взрыв прогремел в тот момент, когда на одном из КПП полиции проходила смена караула. По версии следствия, целью атаки были именно сотрудники полиции, а не мирные жители.

Проводится расследование.

Согласно сообщениям, ответственность за это нападение взяла на себя исламистская организация «Техрик-е-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в результате теракта в городе Панджгур на юге Пакистана были ранены восемь человек, один из их скончался в больнице. Все они гражданские лица. Дистанционный подрыв мины неизвестные террористы произвели на одном из оживленных перекрестков города.

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В середине января боевики атаковали конвой военных вблизи города Турбат на юге Белуджистана. От огнестрельных ранений погибли шестеро военнослужащих, ещё четверо получили ранения. Неделей ранее террористы атаковали полицейский грузовик в центре пакистанского города Кветта. В результате атаки погибли пятеро полицейских и двое гражданских. Еще 23 человека были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.