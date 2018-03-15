Шведские ученые: чем больше тренируешься — тем лучше память

Стокгольм, , 09:09 — REGNUM Физическая активность и регулярная зарядка могут снизить вероятность развития старческого слабоумия примерно в два раза, пишет портал EurekAlert! со ссылкой на журнал Neurology.

Ученые из Готенбурского университета (Швеция) провели эксперимент, в котором наблюдали за здоровьем 200 шведских женщин в течение 44 лет. Сначала их попросили покрутить педали велотренажера и измерили их уровень выносливости и максимальное количество энергии от их мускулов.

После этого тесты проводились периодически. Выяснилось, что острота памяти и интеллекта у участниц эксперимента с возрастом менялись по-разному. И зависели они от физического состояния женщин в старости.

Так, проблемы с памятью были лишь у 5% женщин, которые могли выдержать максимальную нагрузку тренажера. У тех, кто сдал минимальные нормативы, деменция наблюдалась уже у 25%.

Те, кто не смог полностью выполнить тренировку, деменция была уже у половины. По словам одного из авторов эксперимента Хелены Хёрдер, это лишь закономерность, а не причинно-следственная связь.

Тем не менее, негативные процессы в сердечно-сосудистой системе в лучшие годы жизни могут негативно влиять на работу мозга в пожилые годы и способствовать развитию деменции. Со шведскими учеными согласна группа исследователей из Австралии, которые в 2008 году обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей.

Ученые из Италии в 2015 году обратили внимание на то, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков. В ближайшее время шведские ученые намерены провести дополнительные исследования.