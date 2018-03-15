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ЦОДД предупредил о возможных «пробках» из-за прощания с Табаковым

Общество

«Движение будет затруднено»

Москва, 15 марта 2018, 09:01 — REGNUM  15 марта в центре Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта на дорогах в связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.

«Состоится прощание с Олегом Табаковым, — говорится в сообщении. — Движение будет затруднено».

Отметим, что в ЦОДД рекомендуют гражданам для поездок в центр города пользоваться общественным транспортом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, актер и режиссер театра и кино Олег Табаков скончался после тяжелой продолжительной болезни в Москве 12 марта 2018 года. Церемония прощания состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова.

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