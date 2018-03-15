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В Таиланде задержан участник преступного сообщества из России

Общество

Порамонов является фигурантом уголовного дела об организации подпольных азартных заведений в Набережных Челнах

Пхукет, Таиланд, 15 марта 2018, 08:50 — REGNUM  Обвиняемый в России участник преступного сообщества 36-летний Сергей Порамонов задержан полицией на острове Пхукет (Таиланд) по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола, сообщает 15 марта интернет-портал Phuket News.

Порамонов скрылся в Таиланде после того, как в отношении него российский суд принял решение об аресте.

По данным СМИ, он является фигурантом уголовного дела 2014 года о нелегальной организации азартных игр в Татарии. На момент ареста остальных фигурантов дела в Набережных Челнах была развернута сеть из 24 подпольных игорных домов.

Информацию о задержании российского гражданина подтвердил заведующий консульским отделом в посольстве России в Бангкоке Владимир Соснов.

«Действительно был задержан вчера на Пхукете. После окончания необходимых в таких случаях по таиландскому законодательству юридических процедур он будет депортирован в Россию в сопровождении офицеров российской полиции», — цитирует РИА «Новости» Соснова.

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