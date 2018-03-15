Дежурные врачи уменьшили очереди в московских поликлиниках

Москва, , 08:26 — REGNUM Дежурные врачи в московских поликлиниках помогли уменьшить количество очередей и более рационально использовать рабочее время медиков. Об этом заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщается на портале мэра столицы.

Посетить дежурного врача в городской поликлинике можно без предварительной записи, предъявив лишь паспорт и полис ОМС.

По его словам, ежедневно дежурные врачи взрослых и детских поликлиник Москвы принимают более 9 тыс. пациентов, это выше 14% от общего количества приемов врачей общей практики, терапевтов и педиатров.

В среднем ежедневно в московских взрослых и детских поликлиниках пациентов принимают более 500 дежурных врачей.

Дежурные врачи выполняют аналогичные функции, что и педиатры или врачи общей практики.

«Бывают ситуации, когда человек обращается в поликлинику с острым недомоганием, в таких случаях его может принять дежурный врач», — пояснил Хрипун.

Также во всех поликлиниках Москвы для удобства пациентов появятся табло электронной очереди к дежурному врачу. Табло будут установлены в течение 2018 года,

Напомним, дежурные врачи для срочного приема пациентов появились в столичных медучреждениях в 2015 году.

Читайте также: Табло электронной очереди оборудуют все поликлиники Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, также записаться на прием к врачу москвичи могут в режиме онлайн с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Читайте также: Около 10 млн москвичей хоть раз записывались к врачу онлайн

В ЕМИАС в настоящее время заведено более 6,3 млн электронных медицинских карт. Количество пациентов, зарегистрированных в ЕМИАС и хотя бы раз записавшихся на прием к врачу онлайн, превысило 9,7 млн человек.

Читайте также: Во всех поликлиниках Москвы открыты кабинеты врачей общей практики