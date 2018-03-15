В середине июля в Москву нагрянет 1 млн иностранных туристов

Москва, , 08:25 — REGNUM В период проведения ЧМ—2018 по футболу в Москве столицу посетят около 1 млн иностранных гостей, общее же число туристов в 2018 году может составить 23 млн человек. Об этом заявил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Выступая перед журналистами на Международной туристической выставке MITT—2018, Гуляев подчеркнул, что власти столицы на протяжении последних лет фиксируют рост туристического потока. Только за 2017 год количество гостей составило 21,6 млн человек, из них 4,8 млн приехали из-за рубежа.

«Мы прогнозируем, что в 2018 году Москву посетят 22,5−22,9 млн туристов», — отметил Гуляев.

По его словам, только в период проведения Чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет миллион иностранный туристов. Обслуживать туристов в Москве будут около 1,5 тыс. гидов-переводчиков, разговаривающих на 24 языках.

По мнению главы департамента спорта и туризма Москвы, развитие инфраструктуры города и увеличение числа проводимых мероприятий, в том числе предстоящий ЧМ—2018 по футболу, способствуют увеличению турпотока.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу состоится в России впервые в истории проведения подобных соревнований. Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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Добавим, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что во время чемпионата мира по футболу необходимо обеспечить максимальную безопасность болельщиков и спортсменов.

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