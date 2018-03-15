В Кузбассе злостный должник по алиментам уволился с работы и сбежал

Кисилевск, Кемеровская область, , 08:16 — REGNUM Житель города Кисилёвска Кемеровской области сбежал от судебных приставов и бывшей супруги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП 15 марта, мужчина является злостным неплательщиком по алиментам.

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Перед своим ребёнком он уже накопил долг, который превысил 600 тыс. рублей. По решению суда после развода с супругой мужчина должен был отдавать четверть всех своих доходов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

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«Но, чтобы этого не делать, он сменил место жительства, уволился и стал скрываться от сотрудников отдела судебных приставов», — сообщили в управлении.

Долго скрываться от правосудия алиментщику не пришлось: приставы его нашли.

Теперь за неисполнение обязанностей по содержанию ребёнка и «побеги» от приставов жителю Кисилёвска придется отработать 80 часов обязательных работ. Если он и дальше будет уклоняться от алиментов, ему ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в России долги по алиментам на содержанию несовершеннолетних детей превысили 100 млрд рублей.

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