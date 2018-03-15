Скандал в Оренбурге: за что губернатор выгнал депутата

Оренбург, , 09:00 — REGNUM В Оренбурге в Доме советов 14 марта прошло совещание, где обсуждалась ситуация, сложившаяся в сфере городских пассажирских перевозок. Когда губернатор Юрий Берг критиковал поведение депутата и директора муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» Артёма Сафиуллина, то транспортник начал перебивать главу региона. Юрий Берг отреагировал достаточно резко, он попросил Сафиуллина удалиться из зала, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин, который также присутствовал на совещании.

По его словам, губернатор давал негативную оценку поведению директора МКП по поводу появившейся информации, которую якобы распространил Сафиуллин, о том, что глава Оренбуржья одобрил некую концепцию развития рынка пассажирских перевозок и весомая доля транспортного рынка отдана Артёму Сафиуллину. Губернатор также наложил запрет на визиты Сафиуллина и начальника управления пассажирского транспорта Оренбурга Дмитрия Анисимова в Дом советов.

«Глава городского управления «отличился» ранее. Вам лучше у него самого узнать причину, по которой ему запретили бывать в Доме советов», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Фазуллин.

Однако получить комментарий у Дмитрия Анисимова не удалось, на телефонные звонки он не отвечал.

Не исключено, что после совещания с участием губернатора в областном центре сменится руководитель МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». Участник совещания отметил, что губернатор рекомендовал главе города Евгению Арапову подумать над этим вопросом.

Между тем директора и главного бухгалтера муниципального транспортного предприятия назначает комитет по управлению имуществом горсовета. Но в этом процессе, безусловно, учитывают и мнение главы Оренбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года перевозчики Оренбурга заявили о готовности к акциям протеста из-за сложившейся вопиющей ситуации на транспортном рынке и отсутствия диалога с чиновниками. Точкой кипения стал конкурс на оказание услуг по муниципальным маршрутам, объявленный мэрией. В него неоднократно вносились изменения, что создавало препоны для участия в конкурсе местных перевозчиков. УФАС Оренбуржья усмотрело нарушения и аннулировало аукцион. Эксперты заговорили о переделе рынка пассажирских перевозок в областном центре.

Назначение Сафиуллина на должность начальника МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» можно назвать удивительным. В октябре 2017 года на аппаратном совещании он раскритиковал работу предприятия, а глава Оренбурга возьми и скажи в ответ: «Так возьмите и работайте!» Так, человек, не имеющий опыта в сфере транспорта и специального образования, стал директором казённого транспортного предприятия. Официально на должность Артём Сафиуллин назначен в январе 2018 года.

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Стоит также отметить, что с начала марта муниципальные автобусы трижды попадали в аварии. Напомним, 5 марта автобус, следовавший по маршруту № 21, сбил насмерть в центре города 18-летнюю девушку. Позже автобус, двигавшийся опять же по маршруту № 21, сбил молодого человека, который с переломом был госпитализирован. Третьим ДТП стало столкновение муниципального автобуса с такси.

На совещании 14 марта перевозчики и чиновники городского и областного уровней обсуждали тему развития рынка пассажирских перевозок в Оренбурге. Итогом стало решение о создании рабочей группы. В неё войдут по три человека от регионального правительства, мэрии и Ассоциации перевозчиков Оренбурга.

«Нас решение устраивает! Мы давно говорили, что должен быть диалог», — отметил Максим Фазуллин.

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