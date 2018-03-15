Место отпевания Табакова держат в тайне

Москва, , 07:50 — REGNUM Отпевание народного артиста СССР актера Олега Табакова состоится в закрытом режиме. Такое желание выразили родственники покойного, сообщил источник в Московской патриархии.

Церемония прощания с артистом начнется 15 марта в 09:00 мск в Московском художественном театре имени Чехова (МХТ). С 2000 года Табаков был художественным руководителем театра.

«Отпевание Табакова по желанию родственников будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются», — сказал источник ТАСС.

Похороны начнутся в 16:00 мск на Новодевичьем кладбище. Табакова похоронят на Центральной аллее кладбища. Он будет покоиться рядом с народными артистами СССР Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным и художником Ильёй Глазуновым.

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Как сообщало ИА REGNUM, Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года. На протяжении последних месяцев он находился под наблюдением врачей.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский и другие официальные лица выразили свои соболезнования в связи с кончиной известного артиста. Зрители приходили почтить память актера к зданию МХТ.

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