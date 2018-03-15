Самолёт имени Героя: Урал, 14 марта

Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM В Челябинской области очередное развитие получил скандал вокруг местного интерната, воспитанники которого жаловались на сексуальное насилие. А на Ямале один из самолётов местной авиакомпании назвали именем погибшего в Сирии лётчика, Героя России Романа Филипова. О главном и обсуждаемом — в материале ИА REGNUM.

Таджикистан под запретом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осталась без полётов в Таджикистан. Авиационные власти этой страны не выдали ей разрешения на выполнение полётов по ряду направлений.

Свою обеспокоенность этим уже выразило Министерство транспорта России. В сообщении отмечается, что это произошло без предварительного уведомления и в нарушение международных договорённостей.

В частности, ограничены полёты по маршруту Пермь — Душанбе. Это уже привело к остановке полётов и к нарушению прав пассажиров. Минтранс требует от таджикской стороны выполнять взятые на себя обязательства и обещает зеркальные меры.

Ранее читайте: Таджикистан закрыл небо «Уральским авиалиниям»

Дома с плесенью

В Свердловской области очередной скандал в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Администрация Первоуральска подала на жильцов аварийных домов в суд. Она требует от них покинуть старые дома и переехать в новые. Но граждан не устроило качество этих новостроек.

Какие же претензии предъявляют люди к предлагаемому им жилью? Во-первых, по стенам идут трещины. Во-вторых, гражданам не нравится то, что жильё плохо проветривается. Следствием последнего обстоятельства они называют появление на стенах плесени.

«Квартиры там гостиничного типа: узкие и длинные, которые проветрить невозможно. Это не квартира даже, это вагон: там ширина комнаты два метра, а здесь у меня — три с половиной метра. В этих помещениях находиться просто невозможно», — считает одна из местных жительниц.

Впрочем, в мэрии считают, что все проблемы уже устранены и препятствий для переезда нет. Известно, что 246 человек уже переехали в новые дома, а порядка 20 отказываются это сделать.

Ранее по теме: «Это не квартира, это вагон»: уральцев хотят переселить в жильё с плесенью

Педагоги ни при чём?

В Челябинской области получил развитие скандал с сексуальным насилием над воспитанниками школы-интерната. Четверо отстранённых на время расследования сотрудников учреждения вернулись к своей работе.

Об этом факте заявляют приёмные родители детей. Это же подтвердили местным журналистам и в самом интернате. При этом именно на этих сотрудников, как утверждают граждане, дети указали как на лиц, которые помогали 51-летнему местному жителю, сейчас находящемуся в СИЗО по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Граждане недоумевают, почему эти люди снова допущены к работе с детьми.

Официальных комментариев представителей СКР пока нет. Возможно, они появятся позднее.

Ранее по теме: Сексуальное насилие над сиротами: какие опасения оправдались

Самолёт имени Героя

На Ямале один из самолётов одноимённой авиакомпании назвали именем лётчика, Героя России Романа Филипова. Его именем назван самолёт «Сухой Суперджет» с бортовым номером RA-89 073.

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля при выполнении боевого задания. В Воронеже его именем названа школа № 85, а в Калининграде в честь него назвали целую улицу.

Также читайте: Именем погибшего в Сирии лётчика Филипова назвали самолёт

Первые похороны

Фрагменты тел граждан, погибших при крушении самолёта Ан-148, пока не выданы родственникам, но похороны уже начались. Первые прошли в Швейцарии. Там простились с 47-летним Ульрихом К., который летел из Москвы в Орск по работе.

В Швейцарии не стали ждать фрагментов тел, тем более что генетическая экспертиза пока продолжается. Там захоронили личные вещи погибшего. Законодательство страны это позволяет. Правда, теперь его родственники вряд ли смогут получить справку о смерти и рассчитывать на выплаты, пишут различные СМИ.

Напомним, самолёт Москва — Орск разбился в Подмосковье 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Также читайте: Первые похороны: в Швейцарии простились с жертвой крушения Ан-148