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Глава Versace выступила против «убийства животных» ради меха

Общество

«Я больше в этом не участвую»

Рим, 15 марта 2018, 07:47 — REGNUM  Итальянский дом моды Versace откажется от использования натурального меха при создании одежды. Об этом сообщила глава итальянского дома моды Донателла Версаче в интервью журналу 1843.

«Мех? Я больше в этом не участвую, — сказала Версаче. — Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду».

По ее словам, убийство животных ради создания новой одежды является неправильным.

Отметим, что ранее от использования натурального меха отказались ряд других известных домов моды.

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Мода

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