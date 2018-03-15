Владимир Путин выступит на форуме «Россия – страна возможностей»

Москва, , 07:07 — REGNUM Сегодня, 15 марта, президент России примет участие в работе форума «Россия — страна возможностей», который проходит на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Президент выступит на итоговом мероприятии форума.

Затем глава государства проведет встречу с победителями и финалистами различных проектов форума «Россия — страна возможностей».

Среди победителей люди различных профессий, студенты и предприниматели, получившие благодаря проведённым в рамках форума конкурсам предложение поступить на госслужбу.

Отметим, на форум съехались 6 500 участников из 85 регионов России.

На 35 различных площадках обсуждается поддержка проектов, входящих в открытую платформу «Россия — страна возможностей».

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Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия — страна возможностей» проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ.

Работа форума посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.

На сегодняшний день платформа «Россия — страна возможностей» включает 13 самостоятельных проектов.

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