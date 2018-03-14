На форуме «Россия – страна возможностей» обсудили образование будущего

Москва, , 22:43 — REGNUM Представители органов власти, вузов, открытых образовательных проектов, а также работодатели обсудили будущее российской системы образования в рамках работы форума «Россия — страна возможностей», проходящего в Москве 13−15 марта.

Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко в своем выступлении обозначил главную задачу, которую должна выполнять система образования будущего.

«Ребята с помощью наставников в первую очередь должны понять, кем они хотят стать. Система образования будет по-настоящему качественной, когда мы научимся помогать человеку стать самим собой. Образование дает человеку возможности, а строить свое будущее должен он сам», — подчеркнул Андрей Фурсенко.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева рассказала о самом серьезном вызове, который сегодня стоит перед современным человеком.

«Сейчас является нормой, что мы должны получать образование всю жизнь — независимо от возраста и профессии. При этом все большую долю занимает неформальное образование. Сегодня человек в каждом уголке может иметь доступ к любым знаниям», — отметила Светлана Чупшева.

Участники дискуссии обсудили, как трансформировать российскую модель среднего образования, чтобы она стала доступной для всех, независимо от региона.

В ходе дискуссии было подчеркнуто, что основным смыслом системы образования является выявление талантов и создание условий для реализации их потенциала.

Как пример был представлен образовательный центр «Сириус», созданный в Сочи в 2015 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В современных условиях необходима качественная модернизация всех учреждений образования в России и создание новых учебных форматов. Средства на реализацию этой программы могут быть получены за счет привлечения частных инвесторов. Образование должно стать привлекательной инвестиционной отраслью. Мы предлагаем построить по всей стране более 3 тыс. школ нового формата, в которых современное образование могли бы получать 5 млн ребят. В настоящее время в этом заинтересованы и регионы, и бизнес. В первую очередь нужно запустить понятную схему, привлекательную для инвесторов. Подготовка учителей нового поколения и создание новой образовательной среды повысит конкурентоспособность нашего образования», — заявил президент АО «Просвещение» Владимир Узун.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал о перспективах развития высшей школы в стране.

Он отметил, что высокий запрос на высшее образование, который сегодня существует, является одним из шансов на развитие страны. Но для этого необходимо выполнить ряд условий.

«Мы должны дать студентам возможность учиться у лучших преподавателей, с использованием онлайн-курсов. Кроме того, необходимо воссоздать качественную систему аспирантуры и обеспечить экспорт российского образования», — уточнил Ярослав Кузьминов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве 13−15 марта и по сути является обсуждением результатов реализации проектов, входящих в линейку платформы «Россия — страна возможностей».

Это проекты, направленные на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в разных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.

При поддержке Администрации президента организаторами проектов платформы стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.

На сегодняшний день платформа «Россия — страна возможностей» включает 14 самостоятельных проектов.