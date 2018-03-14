Прокурор Ярославля предостерег мэрию по «кладбищенскому» вопросу

Ярославль, , 19:36 — REGNUM Прокуратура отреагировала на обращение жителей 6 деревень, которые выступили против того, чтобы рядом с ним разместили еще одно городское кладбище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители деревень Игнатово, Сосновцы, Почаево, Думино, Матренино и Григорьевское выступили резко против того, чтобы на земельном участке в Ярославском муниципальном районе появилось новое муниципальное кладбище.

Рядом с ними уже существует огромное Игнатовское кладбище, которое расположено менее чем в полукилометре от двух деревень. С появлением нового места захоронения люди окажутся в «могильном кольце». Жители считают, что при этом будут нарушены не только их права, но и санитарные нормы, согласно которым от кладбища до водоемов должно быть соблюдено определённое расстояние.

Как сообщает прокуратура города Ярославля, в настоящее время на территории города Ярославля единственным открытым для захоронений кладбищем является кладбище «Осташинское», которое близко к полному заполнению. Мэрией города Ярославля принимаются меры, направленные на организацию муниципального кладбища на земельном участке, расположенном в Ярославском муниципальном районе.

Вместе с тем, проверкой прокуратуры установлено, что земельный участок, на котором предполагается размещение кладбища, в настоящее время не в полной мере отвечает требованиям законодательства для использования в целях массового захоронения.

«В частности, данный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и в силу положений Земельного кодекса РФ не может использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. Кроме того, создание новых мест погребения возможно при наличии положительного заключения экологической экспертизы, которого в настоящее время не имеется», — отмечают в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Ярославля объявил предостережение о недопустимости нарушения закона при размещении кладбища заместителю мэра Ярославля — директору департамента городского хозяйства.