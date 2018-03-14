Ярославский губернатор отреагировал на пост блогера

Ярославль, , 18:24 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на пост ярославского блогера и писателя Яна Левина о парковке на Советской площади областного центра, а также на последовавшие за этим публикации в СМИ. Об этом Миронов написал на своей странице в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Левина возмутила сложившаяся стихийная парковка на главной площади: приезжающие на различные заседания и совещания ставят свои автомобили в пешеходной зоне. Дмитрий Миронов, под окнами кабинета которого все это и происходит, также возмущен этим фактом.

Получаю многочисленные жалобы на автомобили, припаркованные на Советской площади. Благодарю жителей за активную позицию. И разделяю эти претензии. Большая часть Советской площади — пешеходная зона. Здесь гуляют ярославцы и гости из других регионов, проходят экскурсии. Хаотичной парковке на площади не место. Уже думали, как решить проблему. Определенные наработки есть. Прорабатываем вопрос об установке сигнальных столбиков по периметру площади, чтобы машины не могли заехать на пешеходную зону», — написал Дмитрий Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в областной думе и правительстве открестились от своего участия в стихийной парковке, заявив, что правила парковки нарушают не депутаты и чиновники.

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