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Спецслужбы Казахстана отключат от интернета в исключительных случаях

Общество

В случае массированного воздействия хакеров на обширное пространство

Астана, 14 марта 2018, 18:09 — REGNUM  Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана будет ограничивать подключение к интернету на определенных территориях только в исключительных случаях, сообщает 14 марта интернет-газета «Zona.kz» со ссылкой на заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина.

По его словам, комитет обладает полномочиями для приостановления действия интернет-ресурсов в случае актов информационного терроризма или других незаконных действий.

Зампредседателя КНБ отметил, что отключение от сети целых территорий возможно только в исключительных случаях. Например, когда идет массированное воздействие на обширное пространство.

Ергожин добавил, что в случае кибератак на информационные ресурсы государственных органов или важные объекты инфраструктуры комитет может блокировать отдельные IP-адреса.

Некоторые информационные возможности разделены между КНБ, МВД и министерством обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года была совершена хакерская атака на Народный банк Казахстана. 7 марта 2018 года в КНБ сообщили, что по данному делу завершилось уголовное расследование. Выяснилось, что кибератаку совершил подросток.

Досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего гражданина Казахстана было прекращено.

Читайте ранее в этом сюжете: Народный банк Казахстана атаковал хакер-подросток

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