Медведев: Хокинг помогал увидеть безграничность человеческих возможностей

Москва, , 17:44 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает смерть британского физика Стивена Хокинга утратой не только для науки, но и для всех людей. Об этом он написал 14 марта на своей странице в Facebook.

«Стивен Хокинг своей жизнью вдохновлял не только увлечённых наукой, но и вообще всех людей. Помогал увидеть безграничность наших возможностей», — написал Дмитрий Медведев.

С уходом Стивена Хокинга «мир потерял не просто большого учёного, но выдающуюся личность», отметил российский премьер.

Как передавало ИА REGNUM, британский физик-теоретик, популяризатор науки, один из основоположников квантовой космологии Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

В 1963 году молодому Хокингу был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», который привёл к полному параличу. Медики считали, что учёному осталось жить не более двух-трёх лет, однако их прогнозы не оправдались.

Хокинг вел активный образ жизни — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами. Учёный сделал много открытий в теории чёрных дыр. В 2016 году Хокинг совместно с бизнесменомЮрием Мильнеромобъявил о запуске программы Breakthrough Starshot по исследованию космоса и поиску инопланетной жизни.

В течение жизни Стивен Хокинг был дважды женат, стал отцом троих детей.

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