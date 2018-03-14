В Московской области заявили о снижении смертности от онкозаболеваний

Красногорск, , 17:48 — REGNUM Смертность от онкологических заболеваний в Московской области за четыре года снизилась с 230,8 случаев до 201,3 случая на 100 тыс. жителей. Об заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. Парламентарий отметил, что в Московской области разворачивается сеть онкологических отделений на базе учреждений здравоохранения муниципальных образований. Они позволяют заниматься профилактикой и оказывать лечебные услуги по месту жительства.

«Важной составляющей частью выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний является проведение в Московской области диспансеризации. В прошлом году её прошло более 1,2 млн. человек. В этом году цифры сопоставимые. Этот комплекс мер позволил снизить в регионе смертность от онкологии в 2017 году до 201,3 случая на 100 тыс. жителей. Для сравнения — в 2013 году этот показатель составлял 230,8 случаев на 100 тыс. жителей», — сообщил Андрей Голубев.

Он отметил, что ближайшая задача, стоящая перед Московской областью, — добиться сокращения смертности от онкологических заболеваний до 188 случаев на 100 тыс. жителей к 2020 году. Кроме того, по словамГолубева, в регионе большое внимание уделяется созданию системы высокотехнологичной медпомощи онкобольным. Так, в 2017 году был открыт оснащённый по современным стандартам хирургический корпус онкологического центра в Балашихе.

«Уже готовы к открытию онкорадиологические центры в Подольске и Балашихе. Наши жители будут получать лечение и обследования в этих центрах бесплатно. Порядка 25 тыс. человек будут получать обследование по полису ОМС, 5 тыс. будут проходить облучение радиоактивными препаратами. Также в этих центрах стоят установки для диагностики, которые позволяют выявить злокачественное новообразование на самой ранней стадии», — пояснил парламентарий.

Добавим, в ближайших планах в Московской области — строительство консультативно-диагностического центра и нового хирургического корпуса при онкоцентре в Балашихе. Об этом объявил губернатор в своём обращении к жителям Подмосковья, совмещённом с отчётом перед депутатами Мособлдумы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый онкорадиологический центр с общей площадью свыше 6,7 тыс. квадратных метров построен на базе Подольской городской клинической больницы. Он входит в кластер по лечению онкологических заболеваний на территории Подмосковья вместе с новым онкорадиологическим центром на территории онкологического диспансера в Балашихе.

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