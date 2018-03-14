В Казахстане омбудсмен взял под контроль дело об изнасилованном мальчике

Астана, , 18:47 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров обеспокоен длительным расследованием дела об изнасилованном первокласснике, сообщили 14 марта в пресс-службе омбудсмена.

По словам Шакирова, длительное расследование и непринятие своевременных мер служит основанием для различного интерпретирования уголовного дела.

Отмечается, что важно оказать пострадавшему помощь из-за нарушения физического и психоэмоционального состояния.

Омбудсмен Казахстана взял дело под контроль. Кроме этого, соответствующий запрос направлен в генеральную прокуратуру республики, МВД и комитет по охране прав детей министерства образования и науки Казахстана.

Напомним, в августе 2017 года казахстанские СМИ сообщили, что в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области в школе-гимназии им. Ж. Баласагуна учащиеся старших классов изнасиловали первоклассника. Сообщение о происшествии вызвало широкий общественный резонанс в Казахстане.

Сегодня, 14 марта, депутат парламента Казахстана и уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева заявила, что ребенок вместе с бабушкой будет доставлен в Астану для проведения повторной экспертизы. Она добавила, что меры будут приняты в случае, если экспертиза подтвердит изнасилование.