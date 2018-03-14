Этническую группу дерзких угонщиков обезвредили в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Этническую группировку угонщиков дорогих иномарок удалось обезвредить сотрудникам правоохранительных органов Санкт-Петербурга. В ходе одной из попыток угона преступники напали на сотрудника полиции и ударили его в лицо кастетом. Полицейскому потребовалась медицинская помощь.

После задержания один из подозреваемых на ходу выпрыгнул из автомобиля Росгвардии на лёд Обводного канала, где пытался избавиться от улик, но это ему не удалось.

Уголовное дело в отношении предполагаемых преступников расследуется по двум установленным фактам кражи автомобилей и статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

Нападение на полицейского, пресекавшего действия по краже дорогостоящего автомобиля, произошло 9 февраля 2018 года при попытке угона дорогого внедорожника. После этого случая петербургские «силовики» из органов МВД, СКР и Росгвардии приступили к активным действиям по ликвидации преступной группировки.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое предполагаемых преступников, один из которых под другой фамилией уже привлекался к уголовной ответственности за совершение серии краж автомобилей, а еще один был судим за убийство.

«В ходе обысков по месту жительства соучастников были изъяты предметы и документы имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Там рассказали, что во время доставления к следователю один из задержанных на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала, разбив головой стекло служебного автомобиля, выпрыгнул на проезжую часть дороги, а потом на лед Обводного канала.

Так он пытался избавиться от улики — сумки с оборудованием для угонов автомобилей. В результате мужчина сломал себе ногу, был задержан, а его сумка изъята в ходе осмотра места происшествия.

В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении краж автомобилей, решается вопрос об их аресте. Проверяется информация о совершении ими серии аналогичных преступлений.

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Как отмечает издание «Фонтанка», задержанных угонщиков чаще всего интересовали внедорожники Lexus, Toyota Land Cruiser 200 и Mazda CX-5. «Это самая дерзкая команда в Петербурге. Статус жертвы их не интересовал, в биографии трупы, а при задержании готовы были идти до конца», — отмечает издание.

Санкт-Петербург уже долгое время остается в числе «лидеров» по количеству угонов автотранспорта. Полицией и прокуратурой властям города предложено разработать комплексные меры для технического оснащения системой видеофиксации основных автомагистралей, участков пересечения с КАД, выездов из города. Также предложено рассмотреть вопрос о возможности увеличения количества охраняемых парковок.

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