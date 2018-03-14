«Twitter сотворит магию»: пользователи собрали деньги на лечение ребёнка

Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Пользователи социальных сетей помогли собрать деньги на лечение 4-летнего мальчика после того, как его отец неожиданно прославился, ответив на случайное сообщение в интернете, сообщает издание Bored Panda.

Через несколько дней после того, как история со случайным сообщением и фотографией мужчины и пятерых его детей набрала вирусную популярность в сети, пользователь Twitter I.l.l.u.m.i.N.a.u.g.h.t.y оставил под записью комментарий, в котором указал, что у мужчины есть еще один ребенок. 4-летний Кайзлер отсутствовал на фотографии, набравшей сотни тысяч лайков, так как болеет лейкемией и сейчас проходит лечение в клинике.

Оказалось, что у мальчика есть страничка в Facebook, на которой ведется сбор средств для его лечения. Один из пользователей сети узнал на вирусной фотографии семью мальчика, после чего сообщил об этом пользователям Twitter.

«Надеюсь, Twitter сотворит магию. Ниже размещаю ссылку для сбора средств на лечение Кайзлера от лейкемии. Его нет на фотографии, но давайте сделаем так, чтобы он тоже показал большой палец вверх», — написал I.l.l.u.m.i.N.a.u.g.h.t.y.

Всего за несколько дней неравнодушные пользователи пожертвовали на лечение ребенка более $40 тыс., при этом в целях благотворительной кампании была указаны цифра в $10 тыс. Как рассказал отец мальчика в интервью изданию, полученная за несколько дней сумма существенно превысила то количество средств, которое Кайзлер получил за предыдущие два года.

После такого неожиданного поворота истории отец мальчика опубликовал в своём Twitter фотографию сына и написал:

«Вы так добры. Держите палец вверх от Кайзлера!»

Напомним, 8 марта жительница США Мэнди М. рассказала в своём Twitter, что её подруга примеряла платье в магазине и, чтобы услышать мнение родных, хотела отправить им фотографию, но ошиблась номером. Несмотря на это, она всё же получила отзыв на наряд. Неизвестный мужчина ответил ей:

«Мне кажется, это сообщение предназначалось кому-то другому. Моя жена не дома, поэтому я не могу узнать ее мнение. Но мы с детьми думаем, что вы выглядите потрясающе в этом платье! Вам обязательно нужно пойти в нем!»

При этом мужчина прикрепил фотографию своих детей, которые держат большие пальцы вверх в знак одобрения платья. Запись мгновенно приобрела вирусную популярность, набрав 700 тыс. лайков и более 175 тыс. ретвитов.