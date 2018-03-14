Андрей Никитин назвал особенность новгородской общественной дискуссии

Великий Новгород, , 17:00 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая сегодня, 14 марта, со своим первым отчётом перед депутатами Новгородской областной думы, назвал особенности общественной дискуссии в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Новгородской области, как в любой здоровой социальной среде, идёт постоянная общественная дискуссия. Но в чём особенность этого процесса здесь и сейчас? Мне кажется, в том, что этот спор не между различными политическими силами, не между государственниками и либералами, не между, уж извините, сторонниками и противниками губернатора Никитина. Дискуссия идёт между теми, кто верит в будущее Новгородской области и теми, кто в будущее нашей земли не верит. Благодаря первым, в числе которых и наш президент, мы движемся вперёд», — заявил Никитин.

Он отметил, что главным успехом работы в прошлом году стало то, что «большинство жителей поверили в будущее региона».

«Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, удалось ли нам сделать всё возможное? Ответ: «Да, и даже больше, чем было возможно». Но в то же время, отвечая на вопрос, сделано ли всё, что необходимо сделать, мой ответ: «Нет», — также подчеркнул губернатор Новгородской области.

Андрей Никитин отметил, что ему пришлось работать в условиях бюджета, свёрстанного под другие задачи и на ходу обновлять команду. Он сообщил, что за это время сменилось шесть заместителей губернатора и пять руководителей ведомств.

Среди успехов он особенно отметил масштабный ремонт дорог, а также рост федеральной помощи региону.

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Отчёт губернатора большинством голосов депутатов Новгородской областной думы был принят к сведению.

Напомним, Андрей Никитин возглавляет Новгородскую область с 13 февраля 2017 года. Он был назначен временно исполняющим главы региона после отставки с поста губернатора Сергея Митина. В сентябре 2017 года Никитин был избран губернатором, набрав в свою поддержку 67,99% избирателей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, практика отчётов губернатора Новгородской области перед депутатами регионального парламента введена в регионе с 2010 года.

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