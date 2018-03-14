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Колесо обозрения в Ярославле могут открыть уже к майским праздникам

Общество

Строительство идет в графике

Колесо обозрения в Ярославле могут открыть уже к майским праздникам
Иллюстрация: Группа Вконтакте «Золотое кольцо — Колесо обозрения в Ярославле»
Так будет выглядеть колесо обозрения

Ярославль, 14 марта 2018, 16:44 — REGNUM  Компания, которая возводит колесо обозрения в Ярославле, заявила о том, что его могут открыть уже к майским праздникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Мэрия определила срок возведения объекта — ко Дню города, но будем стараться запустить колесо к майским праздникам. Мы идем в хорошем графике. На данный момент идёт подготовка к возведению самой конструкции колеса», — сообщается от имени группы компаний «Триколор» на странице социальной сети, посвященной строительству колеса обозрения в Ярославле.

Там же выложен будущий вид самого большого в центральной части России колеса обозрения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославским колесом обозрения займется Минкульт

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