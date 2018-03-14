Российская Арктика может расширить территорию

Архангельск, , 16:42 — REGNUM Арктическая зона России (АЗРФ) может прирасти новыми районами. Об инициативе Архангельской области сообщил сегодня, 14 марта, председатель регионального Собрания Виктор Новожилов.

По мнению Новожилова, Пинежский и Лешуконский муниципальные районы должны войти в состав АЗРФ, к которой от Поморья уже относятся территории городских округов Северодвинска, Новодвинска, Архангельска, Мезенского, Приморского и Онежского районов.

«По данному вопросу мы подготовили обращение к министру экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину. Обращение будет обсуждаться на 54-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России», — сообщил Виктор Новожилов.

Чиновник также сообщил СМИ, что соответствие этих территорий требованиям, необходимым для включения в состав АЗРФ, подтверждено экспертным заключением. На территории Лешуконского, Пинежского районов и Мезенского района, который уже находится в составе АЗРФ, располагается ресурсно-производственный комплекс. Он позволит усилить эффективность опорной зоны, которая появится в Архангельской области в дальнейшем. Транспортные возможности для экспорта продукции обеспечит Северный морской путь.

Напомним, Арктическая зона России является крупнейшей в мире — ни одна страна не имеет столь обширных территорий за Полярным кругом. Несмотря на то, что в Арктике проживает менее 1,5% всего населения России, северные регионы дают стране около 11% национального дохода и около 20% ВВП. Здесь находится более половины разведанных запасов российского золота и серебра, алмазов, редких металлов, медных и никелевых руд, марганца.

В Арктическую зону РФ входят части территорий девяти субъектов: Мурманской и Архангельской области, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии и Чукотки.

На территории АЗРФ проживает около менее 2% всего населения страны, однако Север даёт около четверти ВВП. Макрорегион привлекает внимание государства, и поэтому многие приграничные к Полярному кругу субъекты видят во вхождении в состав Арктической зоны перспективы собственного развития за счёт вложений федерального центра.

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В июле 2017 году к Арктической зоне присоединились три района Республики Карелия — Беломорский, Лоухский, Кемский. Эти территории имеют общие проблемы — плохие дороги, наличие большого количества ветхого аварийного жилья. Местные власти не скрывали радости по поводу включения этих территорий в состав российской Арктики, надеясь на развитие проектов по освоению Севера — а значит, приток инвестиций. Однако пока ни одна из идей региона, предлагающего собственный проект опорной «арктической» зоны не была отмечена государством как стратегически необходимая.

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Примером служит возможность строительства порта в Беломорске, озвученная главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Специалисты утверждают, что на данной акватории около половины года стоит лёд, и место не отличается удобными навигационными условиями. Поэтому пока что инициатива повисла в воздухе.