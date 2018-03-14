В реновационных войнах в Лефортово пленных решили не брать

Игорь Свирин, , 22:52 — REGNUM

Заместитель главы управы московского района «Лефортово» Марина О. попыталась провести тайное собрание «засносников» (москвичи — сторонники программы реновации — прим. ИА REGNUM ), на котором планировалось скоординировать дальнейшие действия граждан и чиновников по вхождению дома 40а по Волочаевской улице в программу. Об этом ИА REGNUM рассказала муниципальный депутат Александра Андреева, и добавила, что ее и противников сноса дома на данную встречу не пустили. В подтверждение своих слов депутат предоставила видео с данной встречи.

Да! Очевидно, что не желающим входить в программу реновации собственникам квартир в злополучном доме по Волочаевской улице соседи оказались не рады. Более того, людям, в чьих интересах она призвана работать, оказалась не рада и сама Марина О. Не рада настолько, что в течение столь непродолжительного времени несколько раз меняла свои «показания», объясняя цели данной встречи и присутствия на ней тех или иных граждан. А в конце так и вовсе чуть не взяла депутата Андрееву в заложники, благо вовремя опамятовалась и не стала брать уголовно наказуемый «грех» на душу. Не верите? Смотрите первый ролик с 7:50. Признаться, столь «странные» действия представителя власти заставляют усомниться в профпригодности данной чиновницы, а может, и того хуже — в личной заинтересованности в том, чтобы судьба дома 40а была решена в пользу ратующих за его снос граждан.

Скандал в управе Лефортово стал лишь очередным громким эпизодом не менее скандальной истории по вхождению дома 40а по улице Волочаевской в программу реновации. Вот что об этом ИА REGNUM рассказала Александра Андреева:

«Но не всем так повезло. Когда мэр Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы со списком домов, включенных в реновацию, жители многих домов с огромным изумлением узнали, что у них в доме, оказывается, прошло общее собрание собственников, и собственники более чем 2/3 площадей дома проголосовали за уничтожение своего имущества и переселение в человейник.

Одним из таких домов оказался дом 40а по Волочаевской улице. Собственники квартир, не желающие терять свое имущество и переезжать из малоэтажного кирпичного дома в высотную бетонную коробку, долго пытались получить в различных инстанциях документы того самого «общего собрания собственников». Документы от них тщательно скрывали. Полагаю, что по причине весьма уважительной — не думаю, что эти документы вообще существуют в природе. После нескольких месяцев бесплодных попыток получить или хотя бы увидеть документы мифического «общего собрания», на котором якобы было принято решение отказаться от своей собственности, а заодно лишить ее соседей, граждане подали в суд.

После этого события начали развиваться стремительно.

Сначала жители дома, желающие лишить соседей их имущества, несколько раз ломились в квартиру истца. Делали они это ближе к 12 ночи, выглядели весьма агрессивными и не всегда трезвыми. Собственнику квартиры пришлось несколько раз вызывать полицию.

Затем засносники обратились за помощью к управе Лефортово. В управе им оказали самый радушный прием. В начале февраля 2018 года жители дома обнаружили в своих почтовых ящиках и на подоконниках в подъезде вот такие листовки:

Жители позвонили в управу Лефортово, где им подтвердили: да, 6 февраля в 19−00 в управе Лефортово пройдет встреча с жителями их дома — Волочаевская, 40а. Тема встречи — реновация. Жители попросили меня пойти с ними на встречу. (Что было дальше, можно увидеть на видео депутата Андреевой — прим. ИА REGNUM )

Возмущенные жители дома, узнавшие о встрече в управе постфактум, направили в префектуру ЮВАО письмо с требованием объяснить им, что, собственно, происходит. И получили дивный ответ.

Из которого следует, что встреча главы управы с жителями дома внезапно превратилась в обсуждение вопросов реновации дома с проживающим в нём гражданином Т. и избранными жителями с ГКУ «ИС Лефортово» на территории управы Лефортово, причем список участников встречи утверждал Т., а управа только предоставляла ему помещение».

Если кто подумал, что на этом скандал в управе был исчерпан — отнюдь. Далее ситуация приняла характер, который, на наш взгляд, ну никак не совместим с заявлениями высоких должностных лиц о том, что Россия является правовым государством. Вновь дадим слово депутату Андреевой:

«Через несколько дней начальнику истца, спасающего свой дом из реновации, позвонили. Глава управы требовал объяснить, что за человек истец и почему он против реновации своего дома. Тут необходимо пояснить, что дом по адресу Волочаевская, 40а находится в районе Лефортово. Истец, который спасает свой дом из реновации, работает даже не в другом районе — в другом округе. Его начальнику звонил глава управы того района, где находится его предприятие.

А еще через несколько дней группа засносников подкараулила истца во дворе, и один из них, мерзко ухмыляясь, спросил, а что начальник истца думает по поводу его суда по реновации. Истец спокойно ответил, что начальник полностью поддерживает его намерение сохранить свою собственность.

Откуда главе управы района, находящегося в другом округе, стало известно про то, что истец подал в суд для спасения своего дома из реновации? Почему ему вообще пришло в голову звонить начальнику истца? Откуда об этом звонке стало известно соседям истца — обычным жителям?

Судя по всему, тут не обошлось без управы Лефортово и префектуры ЮВАО. Можно предположить, кто-то из сотрудников управы Лефортово решил таким образом помочь засносникам заставить собственника отозвать свой иск. Возможно, этот сотрудник позвонил своему знакомому в префектуру ЮВАО и попросил связаться с префектурой другого округа или даже напрямую с главой управы нужного района, чтобы тот нажал на начальника истца».

Убеждены, что депутат Андреева вправе, как и любой законопослушный гражданин нашей страны, давать свою оценку тем или иным событиям. Поэтому, оставляя на ее совести объяснение того, почему чиновники из другого административного округа столицы, не имеющие к судьбе дома 40а по Волочаевской улице, звонят не имеющему к данной проблеме никакого отношения человеку. А обычные москвичи подстерегают своего соседа с вопросами, о которых они не должны ничего знать. От себя же хотим адресовать руководству Москвы те же вопросы, что мучают народную избранницу Андрееву.

А применительно к данному случаю вынести свое оценочное суждение. Убеждены, что подобные звонки следует расценивать как попытку давления на собственника квартиры, который пытается защитить свой дом от сноса!

В настоящее время судьба дома 40а по улице Волочаевская решается в суде. Продолжаем верить в том, что разбирающий это дело судья в нём разберется и примет объективное решение. Нас в этом и уже множестве подобных связанных с программой реновации споров больше волнует совершенно другое.

Помните, как 80 с лишним лет прошло с той поры, как небезызвестный заграничный профессор, артист в области фокусов и чародейства, а попросту — повелитель тьмы, изрек свое крылатое об испорченных своим квартирным вопросом москвичах?

Этот треклятый вопрос так и не смогли решить во времена СССР, в государстве, избывшем многие противоречия, присущие капитализму, и с несоизмеримо более щадящим социальным климатом. Доставшиеся в наследство жилищные проблемы мы теперь вынуждены решать при капитализме, в котором, как известно, «человек человеку волк». Наряду с продолжающимся наступлением на завоеванные дедами социальные права, медицину, образование и прочая, прочая. Затеявшие в своекорыстных интересах земельный передел московские чиновники (а программа реновации в своей основе и состоит из передела и закрепления собственности на землю, без права собственности, на котором капитализм в принципе состоялся, он не может) заложили тем самым еще один кирпич в дальнейшее разобщение нашего общества. И пусть противники и сторонники сноса и расселения вполне еще крепких строений не взялись за оружие. И более того, вряд ли данная программа станет поводом к революции.

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Бесспорно другое — реновация уже породила вакханалию ненависти и дальнейшего разобщения. При которых слова Путина о дальнейшей модернизации, повышении жизненного уровня и прочем так и останутся всего лишь благими пожеланиями. Мы, поделившиеся на тех, кто хотел бы переехать на «халяву» в новые квартирки (про бесплатный сыр забыли?), и тех, кто желает самостоятельно распоряжаться своей жизнью и имуществом, новых «Магниток» не построим и на Марс первыми не высадимся.

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