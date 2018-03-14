Рачки сдохли: воду у полигона «Красный Бор» признали «очень грязной»

Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Состояние водных объектов в районе полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом внушает опасения. Отмечается превышение безопасного содержания различных химических веществ, что подтверждается гибелью тест-объектов, которыми стали рачки «дафния магна». Об этом говорится в справке о состоянии окружающей среды в Ленинградской области в 2017 году, подготовленной областным комитетом по природным ресурсам.

Результаты гидрохимических наблюдений в районе полигона «Красный Бор» показали, что вода реки Тосна, с учетом вклада тяжелых металлов, по течению ниже полигона «Красный Бор» характеризуется как «грязная», а вода ручья Большой Ижорец — как «очень грязная».

В районе полигона было зафиксировано три значения, квалифицируемых как ВЗ. В ручье Большой Ижорец — по азоту нитритному и цинку, в реке Тосна — по цинку.

«Проба воды из руч. Большой Ижорец (10 м ниже канавы с полигона «Красный Бор») оказывает острое токсическое действие на тест-объект. В исследуемой пробе воды отмечаем более, чем 50%-ная гибель тест-объекта Daphnia magna Straus за 48 часов», — говорится в справке.

В то же время проба воды из реки Тосна (10 м ниже ручья с полигона «Красный Бор») не оказывает острое токсическое действие на тест-объект, в роли которого также выступили рачки.

«Концентрации бензола в пробах, отобранных в августе в р. Тосна и руч. Большой Ижорец были ниже предела обнаружения методики; бенн (а)пирена и полихлорированных дибензо-п-диоксидинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов — ниже предела обнаружения методики и ниже ПДК», — констатировали специалисты.

При мониторинге почв, по результатам исследования восьми проб, отобранных вокруг полигона «Красный Бор», по мышьяку, кадмию, меди, никелю, свинцу, кобальту, хрому, марганцу зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ (тяжелых металлов) над фоновыми значениями. Однако, при сравнении с допустимыми уровнями (ПДК и ОДК) по этим показателям, все пробы относятся к категории «Чистая».

По содержанию бенз (а)пирена в пробах на пяти исследуемых участках почва относится к «Чистой» категории, в одной пробе — к «Допустимой», в 2-х пробах отмечается более высокое содержание бенз (а)пирена. Однако зафиксированные превышения носят локальный характер, отмечают специалисты.

Читайте также: Полигон «Красный Бор» ждёт противоядия

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

В 2018 году на содержание территории полигона из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 206,5 млн рублей. Помимо рядовых безаварийных работ средства пойдут на ликвидацию кредиторской задолженности предприятия «Полигон «Красный Бор».

Читайте ранее в этом сюжете: Минприроды сорвало выполнение поручения Путина по полигону «Красный Бор»