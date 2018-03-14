Первые похороны: в Швейцарии простились с жертвой крушения Ан-148

Оренбург, , 16:20 — REGNUM В Швейцарии прошла церемония прощания с 47-летним мужчиной, который летел роковым рейсом 11 февраля из Москвы в Орск в командировку. Согласно законодательству в Швейцарии разрешается хоронить личные вещи погибшего. После похорон родственники погибшего Ульриха К. не могут получить справку о смерти, чтобы оформить необходимые для получения страховых выплат документы, сообщают СМИ.

В Москву был направлен запрос, но родственникам погибшего иностранцы пояснили, что еще никто из родственников жертв авиакатастрофы не получил такую справку. Причина одна — генетическая экспертиза продолжается. Ни одно тело погибшего в результате крушения самолёта не выдано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолёт АН-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям» и совершавший рейс из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск Оренбургской области. На борту находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Большинство пассажиров являлись жителями Оренбуржья (39 человек). Кроме того, в Орск летели два иностранца — гражданин Швейцарии и гражданин Азербайджана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Называли несколько версий катастрофы: погодные условия, техническая неисправность, человеческий фактор, теракт. Когда были обнаружены бортовые самописцы, то МАК по итогам их расшифровки сообщил о том, что крушение могло произойти из-за обледенения датчиков, поскольку их обогрев находился в выключенном состоянии. В результате возник сбой в показаниях скорости.