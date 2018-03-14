В Казахстане упростили процедуру установления инвалидности

Астана, , 16:45 — REGNUM В Казахстане упрощена процедура установления инвалидности и степени утраты трудоспособности — заявитель вместо трех организаций может обратиться только в медико-социальную экспертизу (МСЭ), заявила вице-министр труда и социальной защиты населения республики Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции «Цифровизация социально-трудовой сферы». Об этом сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства.

Вице-министр отметила, что процедуру освидетельствования в будущем планируется сделать более доступной, исключив личное присутствие.

Жакупова также коснулась темы упрощения процедуры получения пенсионных выплат. По ее словам, прием документов по трем социальным услугам (назначение пенсии по возрасту, базовые пенсионные выплаты и выполоты в ЕНПФ) будет выполняться по принципу «одного заявления».

Планируется, что реализация данного принципа позволит начислять все выплаты на один банковский счет. Вице-министр добавила, что на данный принцип планируется перевести еще шесть услуг по социальным выплатам.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в котором подчеркнул особую важность реализации программы «Цифровой Казахстан».