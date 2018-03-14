Чипы и приюты: в Подмосковье думают, как решить проблему бродячих собак

Красногорск, , 16:26 — REGNUM Главы муниципалитетов должны создавать условия для привлечения инвесторов в города с целью строительства приютов для безнадзорных животных. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«Однако, история показывает, что владельцы приютов должны доказать свою честность и состоятельность в этой работе: все мы помним приют «Эко Вешняки» от организации БАНО «Эко», которая убивала животных ради собственной наживы, а бюджетные средства использовались не по назначению. Безусловно, необходимо, чтобы и сотрудники правоохранительных органов, получая сигналы об опасных животных, незамедлительно реагировали на эти сигналы», — подчеркнул Чистюхин.

Он отметил, что согласно законодательству, сегодня ответственность по созданию приютов для бездомных животных и их отлову лежит на органах местного самоуправления.

«К сожалению, средств, которые выделяются из бюджета на данную статью расходов катастрофически мало, поэтому практически во всех городах не только Московской области, но и других субъектов проблема безнадзорных собак актуальна», — подчеркнул он.

Добавим, как сообщает пресс-центр Мособлдумы, в 2017 году региональный парламент утвердил новый порядок предоставления субвенций на отлов бездомных животных. Благодаря ему за год муниципалитеты Подмосковья смогли отловить более 4 тыс. бездомных животных. По словам члена комитета Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Двойных, в 2017 году на эти цели было заложено почти 125 млн рублей, при этом освоено из них было около половины средств. Так, из 68 муниципальных образований только 36 реализовали возможность и заключили договора на выделение субвенций в 2017 году.

Для получения субвенций муниципальному образованию необходимо заключить соответствующее соглашение с Главным управлением ветеринарии Московской области. Далее проводятся торги, в ходе которых определяется организация, с которой будет заключен договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. После чего предоставляется пакет документов, и в местный бюджет поступают средства.

«Однако часть районов и городских округов, заключивших соглашения, необходимый пакет документов на перечисление субвенций в установленном порядке не предоставили. Кроме того, более 20 муниципальных образований вообще не заключили соглашения в 2017 году. Мы не стали снижать объём запланированных дотаций, и на 2018 год заложено также почти 125 млн рублей. Теперь важно услышать муниципалитеты и понять, что мы должны сделать, чтобы повысить исполнение закона. Например, муниципалитеты выступили за сокращение срока передержки животных, сейчас он составляет 38 дней — готовятся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, после чего срок составит 28 дней. Уже расширен список лиц, имеющих право заниматься отловом животных», — сообщил Двойных.

Он также добавил, что принято решение о создании единой электронной базы (реестра) отловленных собак. В такой базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязки к местности, фотографии. При этом все пойманные животные будут чипированы.

«Это большой дополнительный объём работы, но именно в данном направлении следует развиваться», — считает Двойных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Истринском районе Московской области бездомные собаки насмерть загрызли юношу, спасавшего незнакомую девушку от нападения животных.

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